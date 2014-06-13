ВВС: В Симферополе неизвестный пытался поджечь мечеть

Как рассказал имам мечети Мухаммед Исламов, из записей камеры внешнего наблюдения видно, что в 5 часов утра к мечети подошел мужчина в светлой одежде с капюшоном и начал бросать бутылки с зажигательной смесью, сообщает ВВС Украина.

"По его манере совершения преступления видно, что человек подготовлен. Он ловко поджег "коктейли Молотова", быстро бросил три бутылки в мечеть и спешно скрылся", - цитирует имама ВВС Украина.Читайте такжеВ Севастополе осквернили памятник Жертвам холокоста

Кроме того, на забор рядом с мечетью была нанесена фашистская свастика.

По информации пресс-службы Духовного управления мусульман Крыма, мечеть не очень пострадала. На месте работают правоохранители, выясняют обстоятельства поджога.

По данным ВВС, несколько дней назад неизвестные украли камеру внешнего наблюдения этой мечети, но ее быстро заменили.