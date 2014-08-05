В Луганске остаются четверть миллиона мирных жителей
11:57, 05 августа 2014Политика
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250 тысяч мирных жителей , а в большинстве это пенсионеры и семьи с детьми, у которых нет средств для того, чтобы выехать из города и которым некуда ехать, стали заложниками ситуации и остаются в Луганске.
Дом в Луганске после обстрела / vk.com/lugansk_city
Люди вынуждены жить в условиях вооруженных противостояний, при этом отсутствуют коммуникации, с прилавков еще работающих магазинов и супермаркетов с каждым днем исчезают оставшиеся запасы продуктов питания, сообщает пресс-служба горсовета.
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В городе особенно остро стоит проблема нехватки медикаментов – люди не могут приобрести необходимые лекарственные препараты, работает только несколько аптек.
По состоянию на 4 августа частично разрушены четыре городские больницы и три поликлиники, в которых находились на лечении в том числе раненые и пострадавшие вследствие обстрелов мирные жители.
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