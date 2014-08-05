В Луганске нет света, воды, связи и интернета, из города не вывозят мусор

На территории города сохраняется критическая ситуация. Луганск обесточен, находится фактически в состоянии гуманитарной катастрофы, сообщает пресс-служба горсовета.

С воскресения часть жителей областного центра без света, воды, также отсутствует стационарная и мобильная связь, интернет. При этом большая часть горожан находится без света уже на протяжении недели.

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Связь отсутствует не только внутри Луганска, находясь за его пределами в город также невозможно дозвониться. В условиях высоких температурных показателей из-за повреждения большинства автомобилей коммунального предприятия «Луганский центр утилизации отходов» на территории областного центра полностью прекращен вывоз мусора, поэтому город фактически находится на грани экологической катастрофы.

Также в связи с крайне напряженной ситуацией были прекращены поставки хлора на объекты водоснабжения ОКП «Компания «Лугансквода», которая расположена в зоне ведения вооруженных столкновений, в результате чего с 26 июля в водопроводную сеть города поступает питьевая вода, обеззараженная в неполном объеме.

Из-за непрекращающихся обстрелов работники коммунальных служб не в состоянии поддерживать даже самые необходимые объекты жизнеобеспечения.

Одной из главных проблем на сегодняшний день остается отсутствие энергоснабжения. Для того, чтобы специалисты могли приступить к работе в этом направлении, необходимо закупить и доставить в город специализированные материалы и оборудование, что в условиях ведения боевых действий невозможно.