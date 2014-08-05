BBC: Боевики занимали больницы и угрожали медперсоналу - Human Rights Watch

Об этом в своем отчете заявляет правозащитная организация Human Rights Watch, передает ВВС Украина.

В частности, организации известны, по меньшей мере, четыре случая, когда боевики использовали захваченные кареты «скорой» в Славянске для перевозки своих бойцов в Донецк.

Human Rights Watch также заявляет, что боевики размещали вооруженных людей в больницах для якобы охраны своих раненых. Это, по мнению правозащитников, создавало опасность для мирного населения и персонала медучреждений.

Такие действия, констатируют в организации, запрещены международным правом.

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В то же время Human Rights Watch отмечает пять случаев обстрелов больниц, в результате которых погибли, по меньшей мере, два медицинских работника.