BBC: Боевики занимали больницы и угрожали медперсоналу - Human Rights Watch
Боевики на востоке Украины похищали машины «скорой помощи» для собственных потребностей, уничтожали или захватывали медицинское оборудование и угрожали работникам медучреждений.
Об этом в своем отчете заявляет правозащитная организация Human Rights Watch, передает ВВС Украина.
В частности, организации известны, по меньшей мере, четыре случая, когда боевики использовали захваченные кареты «скорой» в Славянске для перевозки своих бойцов в Донецк.
Human Rights Watch также заявляет, что боевики размещали вооруженных людей в больницах для якобы охраны своих раненых. Это, по мнению правозащитников, создавало опасность для мирного населения и персонала медучреждений.
Такие действия, констатируют в организации, запрещены международным правом.
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В то же время Human Rights Watch отмечает пять случаев обстрелов больниц, в результате которых погибли, по меньшей мере, два медицинских работника.