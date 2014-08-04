В СНБО не подтверждают информацию о начале зачистки Донецка

Руководитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко не подтверждает информацию о начале штурма Донецка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

“Сейчас готовится наступление. Давайте подождем завершения операции. На данное время у нас информации о начале штурма Донецка нет. Идут подготовительные мероприятия”, - сказал Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 августа, пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский заявил, что силы антитеррористической операции начали активные действия в районе Донецка. «В районе Донецка силы АТО начали активные действия», - сказал он и добавил, что «детальная информация будет к концу дня».

При этом Дмитрашковский назвал некомпетентным бывшего заместителя командира батальона «Азов» по связям с общественностью Игоря Мосийчука, который написал в Facebook о том, что «батальоны "Азов" и "Шахтерск" начали зачистку Донецка».