В НАТО назвали "ошибкой в коммуникации" подтверждение использования Украиной баллистических ракет

Об этом сегодня представитель НАТО сообщил DW.

"К сожалению, произошла ошибка в коммуникации", - заявил он.

"Украина сталкивается с серьезными угрозами своей безопасности и имеет право использовать силу для своей защиты настолько, насколько это оправданно. Собственно НАТО не подтверждает какого-либо использования баллистических ракет Украиной", - говорится в ответе официального представителя пресс-службы в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, к которому журналисты повторно обратилась с запросом в субботу, 2 августа.

Днем ранее в пресс-службе НАТО со ссылкой на данные разведки США DW подтвердили информацию американского телеканала CNN о якобы применении украинской армией баллистических ракет малой дальности против пророссийских террористов на востоке страны.

Позже представитель альянса Алехандро Муноз сообщил, что НАТО не считает уместным подтверждать такие данные.