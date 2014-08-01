СМИ: Источники в НАТО подтверждают использование против террористов баллистических ракет

Об этом в пятницу, 1 августа, Deutsche Welle сообщил представитель пресс-службы в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Он не смог сообщить подробности, отметив, что "информация основана на данных разведки США". Министерство обороны Соединенных Штатов Америки пока не ответило на соответствующий запрос.

По предположениям некоторых СМИ, речь может идти о ракетные комплексы "Точка", дальность полета баллистических ракет которых составляет около 100 километров.

Читайте такжеСНБО: В Украине нет баллистических ракетИнформации о том, сколько баллистических ракет было запущено украинской стороной, по каким целям и с каким результатом, нет.

29 июля об использовании украинской армией баллистических ракет сообщила корреспондент телеканала CNN в Пентагоне Барбара Старр.

"По нашим данным, американская разведка зафиксировала через свои спутники, как украинские силы запускают баллистические ракеты "земля-земля" малого радиуса действия со своих позиций по территории, находящейся под контролем сепаратистов", - сказала Старр в прямом эфире. По ее словам, это произошло "в течение последних 48 часов", то есть - 28 и 29 июля.

Официальный Киев опроверг сообщения CNN. DW направила запрос в пресс-службу министерства обороны Украины с просьбой прокомментировать новые данные НАТО, но ответа пока не получила.