НАТО не будет подтверждать применение Украиной баллистических ракет
В НАТО заявляют, что альянсу „неуместно” подтверждать, применяли или нет украинские войска баллистические ракеты, и подчеркивают, что Украина имеет право реагировать в ответ „пропорционально и уместно”.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил представитель штаб-квартиры сил НАТО в Европе (SHAPE) Алехандро Муноз (Alejandro Munoz).
„С точки зрения НАТО, нам неуместно подтверждать, но мы можем сказать, что Украина сейчас стоит перед угрозой безопасности и имеет право реагировать в ответ пропорционально и уместно”, - заявил он.
Читайте такжеСМИ: Источники в НАТО подтверждают использование против террористов баллистических ракетОтвечая на вопрос, является ли это официальной позицией альянса, Муноз сказал: „Мы не можем подтверждать. Если вы хотите дальнейшего подтверждения, вы должны проверить это с украинскими военными. Это не НАТО применяет оружие и подтверждать не будет”.
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