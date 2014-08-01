НАТО не будет подтверждать применение Украиной баллистических ракет

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил представитель штаб-квартиры сил НАТО в Европе (SHAPE) Алехандро Муноз (Alejandro Munoz).

„С точки зрения НАТО, нам неуместно подтверждать, но мы можем сказать, что Украина сейчас стоит перед угрозой безопасности и имеет право реагировать в ответ пропорционально и уместно”, - заявил он.

Читайте такжеСМИ: Источники в НАТО подтверждают использование против террористов баллистических ракетОтвечая на вопрос, является ли это официальной позицией альянса, Муноз сказал: „Мы не можем подтверждать. Если вы хотите дальнейшего подтверждения, вы должны проверить это с украинскими военными. Это не НАТО применяет оружие и подтверждать не будет”.

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