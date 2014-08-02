Генпрокуратура возбудила 60 уголовных дел за государственную измену

В преступлениях, связанных с терроризмом и сепаратизмом, разоблачено почти 1,5 тыс. человек, открыто 60 уголовных производств за государственную измену.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры Украины.

Ярема отметил, что правоохранительными органами принимаются максимально возможные меры по противодействию проявлениям сепаратизма и терроризма.

"По таким фактам зарегистрировано более 2 тысяч уголовных производств , разоблачено в совершении преступлений почти 1,5 тысяч человек, направлено в суд около 40 обвинительных актов", - отметил генпрокурор.

В целом начато свыше 60 уголовных производств за совершение государственной измены, около 40 производств - по фактам дезертирства, уклонения от военной службы и халатное к ней отношение.

"Следует признать, что сотни погибших патриотов Украины - это, в том числе, в результате измены отдельных людей в погонах", - сказал Ярема.

Так, он привел несколько примеров, в частности, об уличенном в государственной измене одном из заместителей командира внутренних войск Украины, который передавал Вооруженным силам РФ информацию с ограниченным доступом о дислокации и деятельности внутренних войск Украины.

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Кроме того, командир батальона патрульно-постовой службы Горловского городского управления с частью подчиненных ему работников милиции перешли на сторону террористов.

"При попустительстве изменников в погонах боевикам передавалось оружие и припасы", - подчеркнул Ярема.

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