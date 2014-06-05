На Луганщине временно закрыли 3 пункта пропуска на границе с Россией

В Государственной пограничной службе Украины заверяют, что, несмотря на нападения террористов, пограничники продолжают исполнять свои обязанности, но подчеркивают необходимость усиления охраны границы подразделениями Вооруженных сил и других формирований.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Госпогранслужбы по поводу высказываний отдельных политиков и граждан о ситуации на украинско-российской границе в Луганской области.

«В связи с невозможностью выполнения заданий по организации службы из управлений отделов пограничной службы «Станично-Луганское», «Краснодон», «Бирюково», «Свердловск» и «Дьякове» из-за их значительного расстояния от государственной границы, постоянных обстрелов и блокирования вооруженными террористами, в ночь на 4 июня была разработана и проведена специальная операция по передислокации личного состава, оружия, боеприпасов, материальных средств, техники непосредственно на линию границы, в пункты пропуска и в два района сосредоточения мобильных сил Госпогранслужбы возле границы», - сказано в заявлении.

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Также в ведомстве проинформировали, что на протяжении 4-5 июня террористы осуществляли попытки силового вытеснения пограничных нарядов из пунктов пропуска «Краснопартизанск», «Должанский» и «Красная Могила». После перестрелок, ввиду угрозы жизни людей, которые пересекают границу, граждане и пограничники были отведены из пунктов пропуска. Сейчас эти пункты пропуска временно закрыты, о чем официально извещена Российская Федерация.

Госпогранслужба направила предложения Кабинету министров Украины о прекращении движения через ряд пунктов пропуска на границе с Россией в соответствии с ч.1 ст.10 Соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о пунктах пропуска через государственную границу между Украиной и Российской Федерацией.

«В связи со сложной обстановкой, сосредоточением большого количества террористов в приграничных районах и населенных пунктах Краснодон и Свердловск, невозможностью маневра подразделений пограничной службы, тотальными угрозами семьям пограничников, постоянным обстрелом пограничных нарядов сейчас крайне усложнен контроль над линией государственной границы на отдельных участках», - заметили в ведомстве.

В то же время в заявлении подчеркивается, что, несмотря на все сложности, пограничники продолжают исполнять свои обязанности.

«Однако подчеркиваем, что неотложным вопросом остается выведение подразделений Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и территориальных органов правопорядка для обороны линии государственной границы и прикрытия тыловых подступов к госгранице», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 4 июня Государственная пограничная служба Украины опровергала информацию СМИ о якобы беспрепятственном пересечении государственной границы террористами.

Как заявили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, в частности, распространяется информация о беспрепятственном пересечении границы с Россией в пределах Луганской области колонной автомобильной и бронированной техники с террористами.

Сегодня, 5 июня, экс-министр внутренних дел Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook, что за ночь в Украину проникли 15 грузовиков с террористами, поскольку пограничники покинули заставы в Луганской области.

«За последние сутки пограничники покинули заставы на участке в 130 км госграницы в Луганской области», - написал Луценко.

Также сегодня руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук заявил о "дырках" на российско-украинской границе в Луганской области.

«Сейчас появилась информация, которая уже не первый час активно раскручивается, по поводу того, что в Луганске открыто фактически 100 км границы. Мы изучаем сейчас ситуацию. Может, речь идет не о 100 км, но действительно есть участки, которые в настоящее время не обеспечены надлежащим уровнем охраны", - отметил Тымчук.

Как напомнил Тымчук, Госпорганслужба заявляет, что за последнее время было создано более 400 блокпостов на восточной части границы, но при этом эксперты видят участки границы, которые пограничники не контролируют.

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"Более того, производится отвод пограничных подразделений, как это было вчера в Луганской области. Официальная формулировка была, что они перекидываются на усиление границы, ближе к госгранице. Мы этого не наблюдаем, чтобы на этом участке прошло какое-то усиление. Разумного объяснения я не вижу этим событиям", - отметил он.

По словам Тымчука, Луганская область является единственной областью, где нет рвов на российско-украинской границе.

Он не исключил, что причины могут быть в коррупционной составляющей.