Силы АТО, державшие оборону на границе с РФ, выведены на безопасные рубежи - Тымчук
08:01, 01 августа 2014Политика
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Украинские силовики, которые держали оборону на госгранице и подвергались обстрелам со стороны РФ и боевиков, выведены на безопасные рубежи.
Силы АТО, державшие оборону на границе с РФ, выведены на безопасные рубежи - Тымчук/ Фото: УНИАН
Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».Читайте такжеРоссия со всех сторон окружает войсками украинскую границу - СМИ
"Силами АТО проводилось обеспечение проведения операции вдоль госграницы с РФ. Выведены и отведены на безопасные рубежи отдельные подразделения силовиков, которые держали оборону в приграничных районах и подвергались обстрелам со стороны террористов и Российской Федерации", - написал на своей странице в соцсети руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
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