Силы АТО, державшие оборону на границе с РФ, выведены на безопасные рубежи - Тымчук

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».Читайте такжеРоссия со всех сторон окружает войсками украинскую границу - СМИ

"Силами АТО проводилось обеспечение проведения операции вдоль госграницы с РФ. Выведены и отведены на безопасные рубежи отдельные подразделения силовиков, которые держали оборону в приграничных районах и подвергались обстрелам со стороны террористов и Российской Федерации", - написал на своей странице в соцсети руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.