Турчинов: Кабмин не увольнял Семенюк

Первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ разъясняет, что правительство не увольняло председателя Фонда государственного имущества Украины Валентину СЕМЕНЮК, а временно отстранил ее от руководства Фондом до завершения проверки Генеральной прокуратурой.

Как сообщает пресс-служба правительства, комментируя ситуацию со временным отстранением В.СЕМЕНЮК с должности председателя ФГИУ, первый вице-премьер-министр отметил следующее: “Я бы хотел внести ясность в решение правительства. Кабинет Министров не освобождал председателя Фонда государственного имущества от должности. Мы действовали четко в соответствии с законом, и речь идет не об освобождении, а о временном отстранении (кстати, согласно закону “О государственной службе”) госпожи СЕМЕНЮК от руководства Фондом государственного имущества и только на то время, пока будет проходить расследование злоупотреблений в Фонде, в том числе, связанных с большой коррупцией. Речь идет, прежде всего, о проверке деятельности ФГИУ Генеральной прокуратурой”.

Потому А.ТУРЧИНОВ “просил бы не искажать фактов и не нагнетать ситуацию. Правительство должно действовать и бороться со злоупотреблениями. Новая правительственная команда пришла наводить порядок в стране, а не для того, чтобы вести теплые и затяжные и бесплодные переговоры с теми людьми, которые прикрывают непрозрачные, теневые решения в сфере приватизации”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 февраля, Кабмин отстранил В.СЕМЕНЮК от должности председателя ФГИУ и назначил исполнять эти обязанности Андрея ПОРТНОВА.

Руководитель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА считает правительственное решение об отстранении В.СЕМЕНЮК от выполнения обязанностей председателя Фонда государственного имущества серьезным правовым и политическим прецедентом.

По словам В.БАЛОГИ, стремление правительства решить ряд серьезных проблем, связанных с деятельностью ФГИУ, вполне понятно и обосновано, однако оно не должно вызывать решения, которые идут вразрез с Основным Законом. «...Дело не в персоналиях: отстранение В.СЕМЕНЮК прямо противоречит Конституции», - отметил он.

Сама В.СЕМЕНЮК заявила, что не будет выполнять решение Кабинета Министров об отстранении ее от обязанностей председателя ФГИУ. По ее словам, сегодня происходит рейдерский захват Фонда с целью перераспределения объектов государственной собственности. Как отметила В.СЕМЕНЮК, сегодняшнее решение КМУ не отвечает украинскому законодательству, в частности, положению о Фонде госимущества, согласно которому Фонд не является органом исполнительной власти, а председателя Фонда нельзя увольнять без согласия парламента.