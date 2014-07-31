В фальсификации дела Гонгадзе принимали участие Кучма, Ющенко, ГПУ и суды - журналист

Об этом сказал журналист Алексей Подольский в интервью "Обозревателю". Подольский одним из первых попал под репрессивную машину Кучмы.

"Считаю, что эта идея должна прозвучать от современных людей, новейших майдановцев. Я знаю многих активистов, которые серьезно занимаются этим делом, и я верю - такой процесс произойдет", - добавил он.

Подольский также положительно отозвался о возобновлении расследования по делу Гонгадзе.

"Суть дальнейшего расследования заключается не в выяснении обстоятельств похищения или гибели журналиста, эти факты действительно давно уже известны. Расследование этого дела - это прежде всего установление многочисленных фальсификаций в ходе следствия - целью которых было отвести подозрение от тогдашнего политического руководства государства, которое использовало тайные подразделения милиции", - говорит Подольский.

Он подчеркнул, что на дело Гонгадзе не надо смотреть как на обычное убийство журналиста, его следует рассматривать как преступление системы, преступление против общества и его граждан: "Ведь подобных злодеяний можно назвать немало, они совершались и против Гонгадзе, и против Подольского, и против Ельяшкевича и многих других, только на самих пленках Мельниченко таких преступлений можно обнаружить сотни".

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Подольский считает, что кроме Кучмы на скамье подсудимых под номером два должен сидеть экс-президент Украины Виктор Ющенко.

"Именно Ющенко дал команду фальсифицировать дело, он пошел на сговор с Кучмой, и за определенные меркантильные мотивации дал Кучме гарантии безопасности", - заявил Подольский.

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Далее, по словам журналиста, к ответственности следовало бы привлекать всех пособников: "литвинов, генеральных прокуроров, судей и многих других должностных лиц, которые принимали участие в фальсификации этого дела".