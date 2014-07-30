В АП готовят юридический пакет для возвращения Крыма

"Официальная позиция Украины: Крым был, есть и будет украинским. Возможно, это потребует времени, но мы сейчас работаем над юридическим пакетом, который сделает возможным такое решение в будущем", - подчеркнул он.

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По его словам, нормализация отношений России с Украиной, со странами Европейского союза невозможна без возвращения Крыма. "Мы не собираемся отодвигать эту проблему на задний план, она также нашла адекватный ответ в санкционном списке, который введен и Евросоюзом, и США, и мы считаем, что крымский вопрос находится в повестке дня", - подчеркнул Валерий Чалый.

Как сообщал УНИАН, РФ в марте, нарушая все международные договоры, аннексировала украинский Крым. После аннексии Крыма ЕС, США, Канада, Япония и другие страны ввели персональные санкции в отношении лиц в России, причастных к этим незаконным действиям. Также Украина обратилась в Европейский суд по правам человека с иском к России из-за аннексии Крыма.