Почти 40% россиян понимают, что аннексия Крыма вызывает в Украине ненависть к РФ – опрос

У россиян начала спадать эйфория от аннексии Крыма: 37% понимают, что это вызывает в Украине ненависть к России в целом.

Об этом свидетельствует опрос российской социологической службы «Левада-Центр», результаты которого есть в распоряжении УНИАН.

«Эйфория от присоединения Крыма постепенно начала спадать. 37% опрошенных осознают (в мае 2014 года их было 26%), что данное присоединение вызывает в Украине ненависть к России в целом. Последствия от включения Крыма в состав России по-прежнему оцениваются позитивно, но не так, как это было два месяца назад. Готовность лично нести ответственность и расходы за Крым среди населения сохраняется на крайне низком уровне», - говорится в сообщении "Левада-Центра".

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В частности, отвечая на вопрос "Как вы думаете, какие чувства вызывает в Украине присоединение Крыма к России?" 15% ответили, что «это не вызывает особых негативных чувств к России», 15% - «негативные чувства, но не переходящее в ненависть к России и ее руководству», 20% - «ненависть к российскому руководству, но не к России в целом», 37% - «ненависть к России в целом». Затруднились с ответом – 12%.

В то же время, 69% опрошенных считают, что аннексия Крыма будет иметь позитивные экономические и политические последствия для России, 16% - ждут негативных последствий. 6% - считают, что никаких последствий не будет, а 9% - затруднились с ответом.

При этом опрошенные россияне не хотят, чтобы аннексия Крыма легла на их плечи в виде ограничения роста зарплат и пенсий, сокращения социальных программ, роста цен и т.п.

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Только 8% опрошенных россиян готовы «в полной мере» лично заплатить такую цену «за присоединения Крыма», 11% - указали «в значительной мере», 28% - «в какой-то мере», 32% - «совершенно не готов» (в мае 2014 года их было 28%). 16% - отметили «не считаю, что это бремя ляжет на обычных граждан», 4% - затруднились с ответом.

*** Опрос проведен 18-21 июля 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%

Как сообщал УНИАН, РФ в марте, в нарушение всех международных договоров, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов. Власти РФ предоставляют военную, материально-техническую, финансовую поддержку террористическим организациям «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика».

После аннексии Крыма ЕС, США, Канада, Япония и другие страны ввели персональные санкции в отношении лиц в России, причастных к этим незаконным действиям.