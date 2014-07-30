Поддержку избирателей на Востоке получат партии Тигипко и Порошенко – политолог

Такое мнение высказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«На предстоящих выборах присутствие Партии регионов и коммунистов будет на Востоке минимальным, их электорат рассеется. Из пятерки лидеров президентской гонки шансы на [высвободившиеся] голоса избирателей Востока Украины имеют Сергей Тигипко и его партия «Сильная Украина», а также «Солидарность» Петра Порошенко», - считает В. Карасев.

Политолог отметил, что основой будущей кампании должна стать не военная риторика, а месседжи по безопасности, начиная с личной безопасности граждан и заканчивая работами по обеспечению безопасного функционирования региона.

«К выборам антитеррористическая операция будет постепенно завершаться. Актуальность будут приобретать другие приоритеты – защита людей от партизанского движения, мирное восстановление региона. В частности, возобновление инфраструктуры, возобновление работы предприятий, социальное обеспечение людей», - добавил он.

По мнению политолога, в обществе будет большой запрос на поствоенное восстановление, и преимущество получат те силы, которые уловят эту смену приоритетов. Акцент нужно делать не на воинственность, а на защиту граждан, вплоть до социальной защиты.

«У Тигипко после президентской кампании есть хорошие шансы усилить свой электоральный результат, у Порошенко. Все остальные политические силы делают ставку на риторику войны», - подчеркнул Карасев.