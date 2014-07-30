На Донбассе боевики пытаются применить тактику «выжженной земли» - штаб АТО
08:33, 30 июля 2014Политика
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На Донбассе боевики пытаются применить фашистскую тактику «выжженной земли».
REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.
"Успешное продвижение сил АТО вызывает панику у террористов. Понимая, что проигрывают, они пытаются применять фашистскую тактику «выжженной земли», и террора против мирного населения, чтобы снизить сопротивление местных жителей", - говорится в сообщении штаба.
Напомним, российские наемники сознательно обстреливают в городах жилые кварталы.
Тактика «выжженной земли - это метод ведения войны посредством уничтожения всего, что может служить жизнеобеспечению или существованию как войск противника, так и гражданского населения - на территории, которая может быть занята противником.
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