На Донбассе боевики пытаются применить тактику «выжженной земли» - штаб АТО

Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

"Успешное продвижение сил АТО вызывает панику у террористов. Понимая, что проигрывают, они пытаются применять фашистскую тактику «выжженной земли», и террора против мирного населения, чтобы снизить сопротивление местных жителей", - говорится в сообщении штаба.

Напомним, российские наемники сознательно обстреливают в городах жилые кварталы.

Тактика «выжженной земли - это метод ведения войны посредством уничтожения всего, что может служить жизнеобеспечению или существованию как войск противника, так и гражданского населения - на территории, которая может быть занята противником.