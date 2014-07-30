Лукашенко согласился, чтобы в Минске проходили переговоры по Украине

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Беларуси.

"Сегодня, 29 июля, по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с президентом Украины Петром Порошенко. Главы государств обсудили ряд актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес", — говорится в сообщении.

Читайте такжеПорошенко попросил Лукашенко содействовать проведению переговоров с террористами

В пресс-службе сообщили, что президент Украины обратился к главе белорусского государства с просьбой "привлечь Республику Беларусь в качестве площадки для проведения переговоров с участием всех заинтересованных сторон по разрешению украинского кризиса".

"Александр Лукашенко согласился с данной инициативой", — говорится в сообщении.