Из плена боевиков освобождены 17 заложников - Порошенко

Об этом президент Украины Петр Порошенко рассказал во время встречи с матерями и женами военнослужащих, находившихся в плену боевиков в г.Горловка.

Сообщая женщинам счастливую новость, Президент заметил: «Мы боремся за то, чтобы были освобождены все украинцы, которые находятся в заложниках у бандитов и террористов. Несмотря на то что к ребятам эти нелюди применяют пытки, наши военные имеют очень крепкий дух и с честью выдерживают испытания».

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Президент сообщил, что операция по освобождению заложников была на его личном контроле и имела гриф «секретно», ведь любая лишняя информация могла бы повредить освобождению пленных. Именно поэтому, женам и матерям сообщили о судьбе их близких только после окончательного завершения всех действий по освобождению украинских военных.

«Я вам обещал 24 часа в сутки этим заниматься. И несмотря на то, что сейчас очень тяжелая ситуация, жизнь и здоровье каждого украинского гражданина для меня является приоритетом», - заявил Глава государства.

«Украина гордится мужеством, с которым вы держались. А вы можете гордиться близкими, тем, как они верили в ваше возвращение и боролись за вас», - сказал Глава государства, обращаясь к освобожденным украинским военным.

Президент сообщил, что на сегодня в плену у боевиков находились 168 заложников. «Отныне их численность уменьшилась на 17», - констатировал Президент.

Петр Порошенко сообщил, что обратился к Президенту Беларуси Александру Лукашенко с просьбой содействовать проведению в Минске 31 июля заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе при участии второго президента Украины Леонида Кучмы, посла России Михаила Зурабова и представителя ОБСЕ.

По словам Президента, предлагается вынести на обсуждение контактной группы 2 вопроса - об освобождении всех заложников, которые остаются у боевиков, и об обеспечении допуска международных экспертов на место падения самолета «Малайзийских авиалиний».

Петр Порошенко подчеркнул, что в вопросе заложников надо действовать быстро, ведь среди них есть раненые, которые нуждаются в медицинской помощи.

Говоря о ситуации с Горловкой, Петр Порошенко отметил, что сейчас населенный пункт блокирован силами украинских военнослужащих, кроме пути, который соединяет его с Донецком.

Он подчеркнул, что украинские солдаты при освобождении населенных пунктов «делают все для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения, защитить солдат, предотвратить разрушение инфраструктуры».

«Мы не применяем артиллерию и авиацию против жилых массивов, жилого сектора. И в этой ситуации мы задействуем другие методы - диверсионной, разведывательной работы, чтобы выдавить боевиков из города», - подчеркнул Президент.