The Boston Globe: США и ЕС договорились об ужесточении санкций против России

В статье под названием «США и ЕС договорились об ужесточении санкций против России», опубликованной в американской газете The Boston Globe, Джек Эвинг сообщает, что Соединенные Штаты и Европа отложили в сторону свои разногласия и договорились в понедельник сильно ужесточить экономические санкции против России, координируя свои действия, так как пришли к выводу, что Москва начала еще больше принимать непосредственное участие в войне в Украине.

После нескольких месяцев сомнений, когда европейские лидеры не решались заходить так далеко, как американцы, обе стороны приняли пакет мер, которые будут направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы российской экономики.

В некоторых вопросах европейцы на самом деле даже перегнали американцев, заставляя Вашингтон догонять их.

Это соглашение было достигнуто во время необычной пятисторонней видеоконференции между президентом Бараком Обамой и его коллегами из Великобритании, Франции, Германии и Италии накануне встречи лидеров Европейского Союза, запланированной на вторник, во время которой будет рассмотрен вопрос о новых санкциях против России.

Как сообщили американские и европейские чиновники, лидеры согласились с тем, что Россия не только не отступила после крушения пассажирского самолета Малазийских авиалиний, но и начала принимать еще более активное участие в расширяющейся гражданской войне в Украине.

«Они согласились с тем, что очень важно, координируя свои действия, ввести санкции против России в связи с тем, что она продолжает поставлять оружие, оборудование и боевиков на восток Украины, даже после крушения малазийского самолета, и оказать давление на Россию, чтобы положить конец её попыткам дестабилизировать ситуации в Украине, и вместо этого заставить российские власти выбрать путь дипломатических переговоров для урегулирования кризиса», – Энтони Блинкен, заместитель советника Барака Обамы по национальной безопасности, сообщил журналистам.

Президент Франции Франсуа Олланд сделал заявление из своей резиденции, сказав, что лидеры подтвердили свое намерение ввести новые санкции, а офис британского премьер-министра Дэвида Кэмерона сообщил о том, что это будет «сильный пакет отраслевых санкций», который будет принят «как можно скорее».

Такие шаги могут причинить вред европейским интересам, так как бизнес с Россией сократится, и, возможно, придется иметь дело с ответными санкциями Москвы. Но в отличие от всех предыдущих раз, когда в этом году обсуждался вопрос о том, как агрессивно противостоять вмешательству России в ситуацию в Украине, политические и бизнес лидеры Германии – которые играют решающую роль в формировании ответа Европы – теперь, кажется, объединились вокруг необходимости принятия более жестких мер.

Несколько выдающихся немецких лидеров бизнеса сообщали в последние дни, что они поддерживают более жесткие санкции или, по крайней мере, могут смириться с ними, дав тем самым канцлеру Ангеле Меркель больше политической свободы в Германии, чтобы она могла поддержать наиболее масштабный ответ Европы на поведение России в Украине.

«В свете недавней эскалации конфликта, новые санкции неизбежны», – сказал в своем заявлении Ханнес Хессе, исполнительный директор Объединения немецких машиностроительных предприятий, которое представляет производителей машин и тяжелой техники.

Блинкен сказал: «Нужно немедленно остановить такое развитие событий, положить конец попыткам дестабилизировать Украину. Во время переговоров европейские лидеры явно разделяли такое мнение, а также мнение о том, что нужно действовать решительно».

Санкции будут иметь значительные последствия для других европейских стран, в частности для оружейной промышленности Франции и банковского сектора Великобритании. Но они были разработаны таким образом, чтобы уменьшить некоторые из наибольших рисков для интересов Европы. Франция, например, может свободно доставить в Россию первый из двух военных кораблей, которые она заканчивает строить.

Они были также разработаны с учетом того, чтобы самые тяжелые последствия для Европы разделили между собой самые сильные государства – Германия, Англия и Франция​​.

Экономически Германия, возможно, более уязвима, чем другие страны, учитывая тесные торговые связи между Германией и Россией, а также то, что Германия является своего рода мостом между экономиками Восточной и Западной Европы.

Последние опросы показывают, что представители бизнеса стали менее оптимистично настроены, беспокоясь о ситуации в Украине, а экономисты предсказывают, что немецкую экономику в итоге может ожидать стагнация или даже сокращение.

Запланированные ограничения на экспорт оборудования для нефтяной промышленности, скорее всего, повлияют на ZF Friedrichshafen, компанию, которая находится в городе Фридрихсхафен на юге Германии и изготавливает оборудование для производителей энергии, а также запчасти и другие товары. В прошлом году продажи ZF Friedrichshafen в России выросли на 60 % и составляли более 400 млн. евро.

В этом году продажи остановились, и компания опасается, что российские клиенты начнут обращаться к азиатским поставщикам.

Этот страх широко распространен. «Уже само заявление о санкциях заставило российских клиентов перестать делать заказы у немецких компаний», так как они обеспокоены тем, что поставка продукции будет заблокирована, сказала Моника Холахер, эксперт по вопросам России в Объединении немецких машиностроительных предприятий. Китайцы уже заняли значительную долю рынка. В такой ситуации, которую мы имеем сейчас, этот процесс только ускорится».

Немецкий экспорт в Россию и Украину сократится более чем на 8 млрд. долл. в этом году, по оценкам Комитета по экономическим отношениям со странами Восточной Европы.

Наряду с тем, что в бизнес кругах изменилось мнение о санкциях, политические лидеры Германии становятся все более нетерпимыми в отношении Путина и России. Кристиан Вирц, пресс-секретарь Меркель, сказал журналистам в понедельник, что «сложилась совершенно новая ситуация, которая делает необходимым принятие дальнейших мер» после крушения малазийского самолета. Канцлер Германии даже готова поехать в Брюссель на этой неделе, если понадобится, чтобы подтолкнуть европейских лидеров к введению более жестких экономических санкций, сказал Вирц.

В Москве Сергей Лавров, министр иностранных дел России, заявил, что хотя Москва, конечно же, не приветствует санкции, она не планирует вводить ответные меры в отношении Европы.

«Мы не хотим действовать по принципу «око за око»», – сказал министр, добавив, что он уверен, что Россия может преодолеть любые трудности, которые вызовут санкции. «Возможно, мы станем еще более независимыми и более уверенными в нашем собственном курсе».