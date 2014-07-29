Сбитый Боинг похоронил надежды Москвы на признание террористов стороной переговоров - эксперты

Такое мнение высказали эксперты польского Аналитического центра восточных исследований (OSW, Варшава) в специальном обзоре, которым располагает УНИАН.

"Сбитие малайзийского самолета показало ключевую роль России в вооруженном конфликте на Донбассе и ее связях с сепаратистами, что привело к усилению критики РФ западным миром. Компрометация сепаратистов в принципе исключила возможность признания Западом их стороной в переговорах, чего Москва добивалась несколько месяцев", - написали аналитики.

Эксперты отметили, что это поставило российскую власть в сложное положение, но высказали мнение, что Москва продолжит поддерживать сепаратистов на фоне публичных заявлений, что не имеет ничего с ними общего.

Читайте такжеГройсман заявляет, что ВР 31 июля ратифицирует соглашение о катастрофе “Боинга-777”Аналитики OSW считают важной для дальнейшего развития событий в Украине реакцию западного мира, поскольку "отсутствие решительной позиции" будет лишь поощрять россиян продолжать агрессию.

"Нельзя исключить, в частности, в случае, если Киев отбросит идею прекращения боевых действий ограниченного использования вооруженных сил России на территории восточной Украины (в том числе, бомбардировка украинской территории), а также террористических актов вне Донбасса", - написали эксперты.

Читайте такжеЧуркин не считает мародерами людей, которые разграбили вещи жертв катастрофы БоингаПо мнению польских аналитиков, украинская власть не согласится на прекращение боев, а успех в борьбе с террористами будет зависеть от того, насколько ей удастся закрыть пути поставки оружия из России и получить военно-техническую помощь от Запада, о которой просит Киев.

Как сообщал УНИАН, по данным украинских спецслужб, подлинность которых подтвердила американская разведка, пассажирский «Боинг-777» с почти 300 пассажирами на борту был сбит пророссийскими террористами с помощью системы "Бук", который они получили из Российской Федерации.

Москва с апреля этого года призвала Киев сесть за стол переговоров с людьми, которые с оружием захватили несколько городов на Донбассе и провозгласили никем не признанные «Донецке» и «Луганске народные республики». До прекращения боевых действий и переговоров с сепаратистами ранее призывали тоже представители ряда государств Европейского Союза.