На сайт президента Украины была совершена мощная DDoS-атака

Как сообщает пресс-служба Государственного центра защиты информационно-телекоммуникационных систем Госспецсвязи, ее специалисты отбили мощную DDoS-атаку на сайт президента Украины.

«Распространение заявлений о сотрудничестве их с киберпреступностью – провокация, направленная на подрыв доверия к структурам, которые обеспечивают защиту государственных информационных ресурсов», - говорится в сообщении.

Утром сайт президента работал нестабильно, а затем вообще не открывался.

Как сообщает РИА «Новости», хакеры из группы "Киберберкут" сообщили на своем портале, что именно они заблокировали сайт Порошенко.

Читайте такжеНесколько сайтов НАТО подверглись DDoS атаке"Сегодня мы, «Киберберкут» и наша «Киберармия», заблокировали работу сайта президента Украины Порошенко, который осуществляет геноцид собственного народа. Благодарим за сотрудничество специалистов Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, с которыми планируем тесно взаимодействовать в ближайшем будущем", - говорится в заявлении на сайте "Киберберкута".

Читайте такжеLe Figaro: Киберпропаганда: Украина стала полем виртуальных боевых действий"Мы не остановимся до тех пор, пока не будет услышан голос народа Украины, который требует прекратить артиллерийские обстрелы городов и провести уголовное расследование деятельности силовых структур Украины на Донбассе", - отмечается в заявлении.