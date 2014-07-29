Боевики из числа местного населения и их семьи бегут в Россию

Об этом написал в соцсети руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Читайте такжеНа освобожденных территориях боевики под видом мирных жителей продолжают разведку

"Значительное количество боевиков из числа местного населения готовится покинуть территорию Украины. В районе н.п.Перевальск зафиксировано формирование колонны с террористами и членами их семей, готовящихся выехать в Россию", - пишет Тымчук.

В пресс-центре АТО уточнили, что боевики готовятся покинуть территорию Украины через Красный Луч, а в Дзержинске остается большое количество боевиков из числа местных жителей.

Об этом сообщил пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в освобожденных городах осталась значительная часть боевиков из числа местного населения с достаточно большими запасами стрелкового оружия и боеприпасов. Большинство оставшихся боевиков – жители города Дзержинск, которые не успели или отказались отойти с отрядами российских наемников.