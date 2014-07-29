Азаров просит ЕСПЧ аннулировать "непропорциональные" санкции ЕС

Об этом сообщил заместитель председателя Общественной комиссии по расследованию и предупреждению нарушений прав человека в Украине Станислав Батрин, пишет ZN.ua.

Так, по его данным, Азаров ссылается на пять правовых аргументов в поддержку своего заявления:

1. Нарушение обязанности мотивировать основания наложения санкций: в этой части заявитель ссылается на то, что он, как и суд, лишен возможности предоставить актам оценку на предмет законности.

2. Нарушение фундаментальных прав: в этой части заявитель ссылается на то, что наложение санкций нарушает его право собственности и право на осуществление хозяйственной деятельности, ссылается на непропорциональность ограничительных мер. Последним доводом он также ссылается на нарушение права на защиту.

Читайте такжеЛобісти Азарова в ЄС домагаються скасування санкцій

3. Злоупотребление полномочиями: в этой части заявитель ссылается на то, что Совет ЕС злоупотребил полномочиями, поскольку введение ограничительных мер в отношении заявителя преследовало собой другие цели, чем поддержка верховенства права и уважение прав человека в Украине.

4. Нарушение процедуры: в этой части заявитель ссылается на нарушение права на объективное отношение, нарушение права на справедливое и честное поведение в отношении него, и нарушение права на тщательное исследование фактов.

5. Пятым доводом заявитель ссылается на ошибку в оценках.

Помимо прочего, Азаров просит взыскать с ответчика судебные расходы.