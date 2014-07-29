Россияне несколько часов допрашивали обгоревших бойцов 79-ой бригады

Об этом на своей странице в Facebook сообщил основатель фонда «Крылья Феникса», который занимается организацией волонтерской помощи украинской армии, Юрий Бирюков.

"Я в Днепре, тут были встречи, тут были беседы и скандалы. А потом был госпиталь где лежат мои, мои братья из 79й бригады. В одном из отделений трое обоженных. В темной палате на меня смотрели глаза. 75% сгоревшего до угля тела. Головешка! Уголек, с яростными, с живыми, с умными глазами. В которых крик боли и живое любопытство: "Феникс, что там? Как там? Как наши? Что, Саурку взяли?", - пишет он.

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По словам Бирюкова несколько дней назад был ночной обстрел бригады с территории России.

"Тогда погиб один и сгорели двое. Их не могли эвакуировать к нашим, пришлось отдавать российским скотам. Ну да, все надеялись, что в этих тварях есть хоть что-то от людей. Увы. Нет", - пишет он.

"Мы будем помогать им. Мы будем платить за их лекарства, за реабилитацию, за операции. На завтра назначена ампутация кистей. Его будут пытаться спасти", - написал "Феникс".