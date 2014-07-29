Советник Авакова считает, что украинцы получают недостаточно информации об АТО

Об этом он сообщил в программе "Свобода слова" на ICTV, пишет Украинская правда.

Геращенко задали вопрос: "Командование АТО когда прекратит лгать о ситуации со снабжением армии? Когда командование АТО прекратит лгать о реальном количестве погибших и взятых в заложники солдатов украинской армии? (…) Ты им говоришь, что лучше горькая правда, чем сладкая ложь?".

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На это советник глави МВД ответил: "В том числе и потому, что в 21 веке с информационными технологиями особо ничего скрыть невозможно. Я думаю, что нужно больше открытости руководству центра АТО. Чтобы были пресс-конференци не тех пресс-секретарей, которые есть, а тех лиц, которые принимают решения, для того, чтобы они могли участвовать и доносить свою точку зрения до общества, а общество задавать свои вопросы очень прямые и явные".

На уточняющий вопрос "То есть вы признаете, что мы получаем недостоверную информацию?", Геращенко ответил: "Я считаю, что ее недостаточно".

Кроме того, он сообщил, что проводится работа над блокированием страниц террористов в социальных сетях.

"Касательно вопроса, связанного с тем, чтобы блокировать странички господ-террористов в Интернете. Это непростой вопрос технически. В некоторых странах на это уходило несколько лет. Мы сейчас пытаемся это сделать за несколько месяцев", - сказал Геращенко.