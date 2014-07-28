Обама и лидеры ЕС обсудили последующие действия в связи с ситуацией в Украине

В сообщении Белого дома указывается, что Барак Обама провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом, премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном и премьер-министром Италии Маттео Рензо, сообщает радио "Свобода".

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Телефонный разговор состоялся после того, как США и Евросоюз ужесточили санкции против России в ответ на авиакатастрофу Boeing-777 в Донецкой области.

Как сообщал УНИАН, 25 июля ЕС объявил список из 15 физических и 18 юридических лиц, против которых введены санкции из-за ситуации в Украине. Речь идет, в частности, о главе Чечни Рамзане Кадырове, руководителе российской разведки Михаиле Фрадкове и руководителе ФСБ России Александре Бортникове.

Введение жестких санкций США ожидается на следующей неделе.

Евросоюз, как и США, угрожают применить третий этап санкций, против целых секторов экономики России, если Москва не прекратит дестабилизировать ситуацию в Украине, но до сих пор меняли условия введения этого этапа санкций и постоянно избегали его.