ЕС применит санкции еще к 15 лицам и 18 компаниям из-за ситуации в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в решении Совета ЕС, обнародованном сегодня.

„Совет сегодня принял усиленные санкции ЕС в связи с ситуацией в Украине. Совет добавил в список тех, у кого будут заморожены активы и кому будет запрещено выдавать визы, еще 15 лиц и 18 организаций, ответственных за действия против территориальной целостности Украины”, - говорится в решении.

Кроме того, Совет ЕС расширил критерии правовых основ для ограничительных мероприятий. Это открывает путь для замораживания активов и запрещения на выдачу виз лицам и организациям, которые извлекают выгоду или активно поддерживают россиян, ответственных за аннексию Крыма и дестабилизации ситуацию в восточной Украине.

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