США давно пора предоставить Украине военную помощь и ввести санкции против Путина - сенатор

Об этом заявил сенатор США, член комитета по вооруженным силам Линдси Грэм, который раскритиковал политику Барака Обамы в отношении Украины и России, передает «5-й канал».

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«Украина месяцами просит помочь оружием, а мы все думаем над этим.... На месте президента я бы пришел в Конгресс и призвал к санкциям против всей российской экономики, включая Путина; я бы попросил у Конгресса деньги на оснащение и подготовку украинских военных», - подчеркнул Грэем.

Как отмечает Украинская правда, ранее с аналогичными заявлениями выступал другой влиятельный американский политик, экс-кандидат в президенты Джон Маккейн.