В Луганске погибли 5 мирных жителей, еще 15 госпитализированы

Как сообщил УНИАН антикризисный центр Луганска, В результате постоянных обстрелов города погибли 5 мирных жителей, получили ранения 15 мирных луганчан. За минувшие сутки «скорой помощью» осуществлено 106 выездов. Всего за минувшие сутки зафиксированы повреждения 20 объектов.Читайте такжеВ Луганске за сутки из-за обстрелов пострадали 5 мирных жителей

Коммунальные и аварийные службы работают в усиленном режиме по восстановлению повреждений коммуникаций и возобновлению подачи света, воды и газа абонентам. Их деятельность серьезно усложняет обстрел города: иногда в течение нескольких часов невозможно добраться до места аварийного отключения или повреждения.Читайте такжеЛуганская область отключена от энергосистемы страны из-за действий террористов

Пиротехническая группа ГУ ГСЧС Украины в Луганской области продолжает работу по обезвреживанию боеприпасов. За вчерашний день поступила информация о новых неразорвавшихся боеприпасах: пер. Военкоматский, 29, 2-я Ползунова, 23.