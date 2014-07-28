Боевики угрожают подорвать "Стирол" в Горловке, если украинская армия продолжит наступление - СМИ

Глава террористической группировки "ДНР" Игорь Гиркин и Игорь Безлер (Бес) исчезли в неизвестном направлении, но ситуация в районе Горловки приобретает угрожающий для всей Украины характер, сообщает " Остров".

Генерал-полковник запаса Владимир Рубан, который занимается обменом военнопленных, рассказал, что по его информации, после бегства Игоря Безлера власть в Горловке перешла полевому командиру по кличке «Боцман».Читайте такжеБоевики оставили без воды два химзавода, что может привести к авариям

«Сегодня украинская армия перешла в наступление в районе Горловки, обстреливая позиции террористов, в том числе, из Градов и орудий. Это привело к тому, что в городе началась паника, поскольку местные жители не были готовы к такой ситуации», — утверждает он.

«Самое опасное, что «Боцман» угрожает подорвать горловский «Стирол», а также другие опасные производства, если украинская армия не прекратит обстреливать позиции боевиков», — говорит Рубан. Читайте такжеБоевики "Беса" выдвинули ультиматум, угрожают расстрелять пленных - источник

Он также добавил, что на протяжении недели в регионе будет восточный ветер, который погонит опасное облако на запад, если боевики решатся на такой чудовищный шаг.