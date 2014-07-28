Гелетей утверждает, что проблем с выплатой зарплат военным не будет

Об этом Валерий Гелетей сказал в интервью "5 каналу".

По его словам, на следующей неделе в четверг Верховная Рада на внеочередном заседании должна рассмотреть вопрос об увеличении бюджета АТО.

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Гелетей обещает отчитаться в сессионном зале, чтобы убедить депутатов поддержать это решение.

Ранее министр заявил о ненужности введения военного положения на Донбассе, ведь это положит на войска дополнительные обязанности и затормозит нынешнее наступление.