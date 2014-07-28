Гелетей утверждает, что проблем с выплатой зарплат военным не будет
01:35, 28 июля 2014Политика
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Министр обороны считает, что заявление Арсения Яценюка об ожидаемых с августа проблемы с выплатой зарплат служащим Вооруженных сил была сделана под влиянием эмоций.
Reuters
Об этом Валерий Гелетей сказал в интервью "5 каналу".
По его словам, на следующей неделе в четверг Верховная Рада на внеочередном заседании должна рассмотреть вопрос об увеличении бюджета АТО.
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Гелетей обещает отчитаться в сессионном зале, чтобы убедить депутатов поддержать это решение.
Ранее министр заявил о ненужности введения военного положения на Донбассе, ведь это положит на войска дополнительные обязанности и затормозит нынешнее наступление.
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