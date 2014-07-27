СНБО: К границе с Украиной прибыли два батальона наемников из Чечни

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«В Ростов-на-Дону прибыли два батальона с наемниками из Чечни», - сказал Лысенко.

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Также он сообщил, что со стороны российской границы собирается военная техника и военнослужащие, которые обустраивают свои места дислокации. Вместе с тем, Лысенко отметил, что информации о пересечении границы военной техникой со стороны РФ за минувшие сутки нет.

По данным Лысенко, на сегодняшний день силы АТО находятся возле Горловки, где ведут бои с террористами.

«Подразделения Вооруженных сил Украины уже вышли на окраины Горловки и продолжают уничтожение бандформирований. Благодаря быстрому маневру и мощному наступлению, удалось обезвредить 8 единиц боевой техники и более двух десятков террористов», - сообщил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, вчера Лысенко заявлял, что российские военные оборудуют артиллерийские огневые позиции в районах населенных пунктов Матвеев Курган, Куйбышево, Новошахтинск. По его словам, российские военные уже провели пристрелку узлов дорог в пограничных районах Украины и, вероятно, готовы обеспечить артиллерийскую поддержку действий боевиков.