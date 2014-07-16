Россияне стягивают технику на границу с Украиной и обустраивают огневые позиции - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«РФ продолжает стягивать войска к государственной границе Украины. По трассе Ростов-Таганрог неподалёку от границы Украины зафиксировано перемещение двух артиллерийских подразделений с системами «Град»», - заявил он.

«Неподалёку от населенного пункта в Брянской области, в полутора километрах от украинской границы, напротив участка Черниговского отряда военные вооруженных сил РФ соорудили боевой лагерь и обустраивают огневые позиции для военной техники. На этом же направлении зафиксировано движение тягачей с самоходной артиллерийской установкой и танками на платформах», - добавил Лысенко.