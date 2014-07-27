В Донецкой области без электричества остаются более 60 населенных пунктов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании ДТЭК.

Среди населенных пунктов, которые остаются без электричества, часть Киевского и Петровского, Кировского и Куйбышевского районов Донецка, села Зорька, Семеновка, Петропавловка, Дроновка, Платоновка, Рудник, Уманское, Невельськое, Первомайское, поселки Пески, Водяное, Спартак, г.Красный Луч и др.

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Восстановить основную линию, которая питает объекты, пока невозможно из-за боевых действий в районе.

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В пресс-службе напомнили, что заминирована подстанция на территории завода «Точмаш» в Донецке. Она продолжает работать без персонала. Существует угроза обесточивания городской инфраструктуры части Киевского района Донецка, подстанции Донецкой железной дороги, завода «Точмаш» и Донецкого аэропорта имени Прокофьева.