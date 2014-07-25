Внеочередное заседание Верховной Рады состоится 31 июля

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главы государства.

Как отмечается в сообщении, все руководители фракций, присутствующих на совещании, приняли совместное решение о проведении в четверг на следующей неделе внеочередного пленарного заседания Верховной Рады.

Планируется, что внеочередное заседание будет проходить частично в закрытом режиме, где будет обсужден ряд вопросов, связанных с расследованием причин катастрофы самолета «Малайзийских авиалиний» МН17, в частности, соглашение об использовании Гражданских полицейских сил.

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Президент, Председатель Верховной Рады, Премьер-министр вместе с руководителями фракций парламента договорились о безотлагательном возвращении к рассмотрению законопроектов ”О внесении изменений в Закон Украины ”О Государственном бюджете Украины на 2014 год” и ”О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины”. Депутаты также намерены рассмотреть вопрос вотума доверия к премьер-министру, говорится в сообщении.

Президент еще раз подчеркнул, что распад коалиции в Верховной Раде не должен парализовать работу парламента и не является основанием для отставки правительства. Глава государства рассчитывает на дальнейшую совместную работу с Яценюком и всем составом Кабинета министров, что не исключает кадрового усиления правительственной команды.

Порошенко, Турчинов, Яценюк, вместе с руководителями фракций едины в том, что роспуск коалиции не должен помешать принятию важных решений, необходимых всей Украине и каждому ее гражданину, подчеркивается в сообщении.