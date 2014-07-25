Пентагон: Россия планирует передать террористам на Донбассе тяжелые вооружения

Россия может доставить боевикам на востоке Украины реактивные системы залпового огня. По информации Пентагона, это может произойти даже сегодня. Об этом сообщает Радио Свобода.

«Мы имеем свидетельство, что Россия планирует доставить мощные и сложные реактивные системы залпового огня в очень близком будущем», - отмечает пресс-секретарь Пентагона Стив Уоррен.

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Уоррен предполагает, что Россия переместила оружие к границе с Украиной и может переправить ее боевикам «в любое время, любой» момент.

Ранее Государственный департамент США заявил, что имеет доказательства, что Россия применяет артиллерийские атаки против украинских военных, и что Москва планирует обеспечить сепаратистов тяжелым вооружением.

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25 июля Министерство иностранных дел России обвинило Вашингтон в «необоснованных публичных инсинуациях», что Москва вооружает сепаратистов на востоке Украины.