В МИД заявили, что Украина не выдаст Яроша России

Украина не выдаст лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша России.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Украина не выдает своих граждан другим странам, и уж тем более России, которая не выдает нам граждан Украины - Януковича, его семейку и три десятка негодяев рангом поменьше", -написал он.

Также Геращенко отметил, что Ярошу в Украине по этому конкретному делу (обвинение, опубликованное на сайте Интерпола - прим. Ред.) бояться нечего.

По информации политика, местонахождение Яроша на данный момент неизвестно.

"Думаю, что МВД и СБУ продолжит изучение публичных и не только выступлений российских шизофреников типа Жириновского и Зюганова и возбуждать дела по ним, обладая железными доказательствами их вины в финансировании и другой поддержке терроризма в Украине. Таков будет наш ответ", - резюмировал Геращенко.

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Как сообщал УНИАН, анкета лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша размещена на сайте Интерпола. Сообщается, что Яроша разыскивают судебные органы России для предъявления обвинения и отбывания наказания. Его обвиняют в публичном подстрекательстве к террористической и экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации.

Как ранее сообщал УНИАН, 5 марта 2014 года Следственный комитет России объявил лидера украинского движения «Правый сектор» Дмитрия Яроша в международный розыск.

По мнению российских следователей, в своих выступлениях Ярош публично призывает антироссийские силы к экстремистским действиям и террору на территории России.