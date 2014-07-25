В Верховную Раду поступило заявление Яценюка об отставке - пресс-служба
13:21, 25 июля 2014Политика
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Сегодня в Верховную Раду Украины поступило заявление премьер-министра Украины Арсения Яценюка об отставке.
Заявление Яценюка успешно дошла до ВР / УНИАН
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.
Ранее председатель Верховной Рады Александр Турчинов отметил, что заявление Яценюка после регистрации будет немедленно направлено в профильный комитет парламента, который должен срочно рассмотреть его и внести этот вопрос на рассмотрение сессионного зала.
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