В Верховную Раду поступило заявление Яценюка об отставке - пресс-служба

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

Ранее председатель Верховной Рады Александр Турчинов отметил, что заявление Яценюка после регистрации будет немедленно направлено в профильный комитет парламента, который должен срочно рассмотреть его и внести этот вопрос на рассмотрение сессионного зала.