В Верховную Раду поступило заявление Яценюка об отставке - пресс-служба

13:21, 25 июля 2014
Политика
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Сегодня в Верховную Раду Украины поступило заявление премьер-министра Украины Арсения Яценюка об отставке.

Заява Яценюка успішно дійшла до ВР / УНІАН

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

Ранее председатель Верховной Рады Александр Турчинов отметил, что заявление Яценюка после регистрации будет немедленно направлено в профильный комитет парламента, который должен срочно рассмотреть его и внести этот вопрос на рассмотрение сессионного зала.

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