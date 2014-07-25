Из правительства в ВР направлено заявление Яценюка об отставке с должности премьер-министра - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель ВР Александр Турчинов.

Он сказал: “Заявление уже ушло по адресу Верховной Рады из Кабинета министров”.

“Как только дойдет до Верховной Рады, то оно будет зарегистрировано и немедленно направлено в профильный комитет, и профильный комитет внесет, безусловно, неотложный этот вопрос в сессионный зал. Я буду контролировать строго, как происходит рассмотрение этого вопроса”, - отметил Турчинов.

Ранее заместитель председателя ВР Руслан Кошулинский сообщал, что в Раду не поступало письменное заявление Арсения Яценюка об отставке с должности премьер-министра Украины.

24 июля Турчинов объявил о прекращении деятельности коалиции «Европейский выбор» в ВР. По словам Турчинова, фракции “УДАР” и “Свобода” заявили о выходе из состава коалиции и подали соответствующие документы с личными подписями, которые подтверждают решение народных депутатов. Кроме того, еще 19 народных депутатов заявили и подали заявления о выходе из состава коалиции. Фракции «УДАР» и «Свобода» объявили о выходе из коалиции, чтобы дать основания президенту распустить нынешний парламент и назначить новые выборы. Как известно, в соответствии с Конституцией Украины, в случае, если на протяжении 30 дней не будет создана новая коалиция, это дает основания президенту Украины распустить ВР Украины.Читайте такжеЯценюк прибудет в Верховную Раду - источник

После этого премьер-министр Яценюк заявил, что подал в отставку «в связи с распадом коалиции и блокированием правительственных инициатив». Выступая с трибуны Верховной Рады Украины, он сказал, что ни в коем случае не согласится на коалицию с «регионалами» и коммунистами, а поскольку действующая коалиция развалилась, то он принял решение подать в отставку.

В тот же день Порошенко направил Турчинову письмо, в котором попросил парламент 25 июля путем голосования определиться с вотумом доверия Кабинету министров.

Как отметил Порошенко, распад коалиции в Верховной Раде не является правовым основанием для отставки правительства. Он отметил, что выход народных депутатов из коалиции не должен парализовать работу парламента, Верховная Рада обязана и в дальнейшем решать вопросы государственной важности.