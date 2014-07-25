В Донецке идет бой в районе аэропорта, обесточена насосная станция

Об этом сообщается на официальном сайте городского головы и горсовета Донецка.

Также сообщается, что обесточена насосная станция в Куйбышевском районе.

«По состоянию на 12.00 в результате боевых действий в Куйбышевском районе обесточена насосная станция Донецкого казенного завода химических изделий (ул. Софийская, 4в), что привело к остановке водоснабжения на первом и втором админпоселках», - говорится в сообщении.

Также в горсовете отметили, что продолжаются восстановительные работы на поврежденных электросетях. Железнодорожное сообщение с Донецком осуществляется во всех направлениях, возможны некоторые задержки отправления и прибытия поездов. Автовокзал «Западный» остается закрытым.

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