Ночью в Донецке шли боевые действия: один мирный житель погиб, 2 - тяжело ранены

Об этом сообщает пресс-служба Донецкого горсовета.

В частности, во время артобстрела осколочные ранения не совместимые с жизнью получил один мужчина, находящийся в тот момент на улице Чехословацкой. В том же районе получили тяжелые осколочные ранения две молодые девушки.

Кроме того, снаряды попали в дом по адресу Градостроителей, 98. Возникший пожар был локализован силами МЧС. Пострадали личные вещи жильцов, жертв нет. Ударной волна также выбила стекла близлежащих домов.

Читайте такжеВ Донецке на крышу балкона 9-этажного дома попал снаряд - горсоветОбстрелу подвергся и Кировский район. Снаряд попал в производственный корпус, распложенный по адресу: ул. Слепнева, 82б, в результате чего произошло возгорание. Пожар потушен, пострадавших нет. Кроме этого, жители некоторых домов микрорайона Семашко сообщают о выбитых и поврежденных стеклах своих квартир.

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Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. В частности, в Куйбышевском районе остаются без электроснабжения 24 трансформаторные подстанции.