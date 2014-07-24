Украинские военные зашли в северные районы Лисичанска

Об этом во время брифинга в четверг сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

"Украинские войска зашли в город Лисичанск и заняли его северные районы", - сообщил Лысенко.

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По его словам, террористы, которые в нем остаются, оказались заблокированными, им отрезаны пути к отступлению, передает Украинская правда.

Сейчас в освобожденных районах идет проверка прежних мест пребывания боевиков, разминирование территорий. Продолжаются оперативные мероприятия по выявлению диверсионных группировок террористов.

Продолжается наступление сил АТО на севере Луганска. В результате активных боевых действий украинских военных установлен контроль над населенным пунктом Верхнекаменский Донецкой области.

Также продолжается окружение и блокирование областных центров Донецка и Луганска.

Как известно, в среду в ходе боя за Лисичанск погиб командир воинской части 3011 Центрального оперативно-территориального объединения Нацгвардии Александр Радиевский. Лысенко напомнил, что 15 июля президент наградил Радиевского орденом за мужество.

Всего за сутки погибли 4 военных, 35 получили ранения.