СНБО: Террористы заблокированы в Лисичанске

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Продолжается наступление украинских войск на севере Луганской и на западе Донецкой областей», - отметил он.Читайте такжеВСУ и Нацгвардия ведут ожесточеные бои за Лисичанск - комбат "Донбасса"

«Сейчас идут наступательные бои за освобождение Лисичанска. Террористы заблокированы в городе, им отрезаны пути к отступлению. Продолжается окружение и блокирование Донецка и Луганска», - заявил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко на своей странице в Facebook сообщал, что силы Антитеррористической операции (АТО) штурмуют Лисичанск, местных жителей просят оставаться в убежищах.