Le Figaro: Германия требует, чтобы Россия отвечала за свои действия

Терпение немецких властей небезгранично. Почти через неделю после крушения малазийского самолета в Украине, «Германия требует, чтобы Россия отвечала за свои действия», сообщается в статье, опубликованной во французской газете Le Figaro.

Хотя до этого времени немцы довольно сдержанно высказывались по поводу санкций против России, правительство Ангелы Меркель и ее коалиция решили повысить тон настолько, что готовы предпринять очень символичные ответные меры, как, например, лишить Россию права проводить у себя Чемпионат мира по футболу в 2018 г. «Проведение Чемпионата мира в России немыслимо, если Путин не даст объяснений по поводу авиакатастрофы», – сказал Петер Бойт, возглавляющий ХДС в Гессене. «Не следует рассматривать этот вопрос, как табу», – добавил Стефан Майер, социалист из Баварии. «Мы не можем предоставить Путину платформу для пропаганды», – сказал Дитер Яначек, представитель партии Зеленых. По иронии судьбы несколько месяцев назад немцы задавались вопросом о бойкоте Олимпийских игр, чтобы подчеркнуть свое несогласие с политикой Москвы.

Для Ангелы Меркель Чемпионат мира не является приоритетным вопросом. «Это будет через 4 года. Сейчас у нас есть более важные проблемы», – сообщил в среду один из пресс-секретарей канцлера. Перед тем как Европейская комиссия представит новые предложения по поводу санкций, канцлер решила оказать давление не только на Россию, но и на европейских партнеров. Немецкие власти не считают объяснения Кремля удовлетворительными. Ангела Меркель призывает «быстрее принимать решения», чтобы расширить экономические санкции против России. «До этого момента Россия много чего обещала, но делала очень мало», – сказали представители Министерства иностранных дел. Ангела Меркель хочет расширить границы санкций, чтобы они коснулись большего количества российских компаний. В среду утром канцлер говорила по телефону с премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком. «Россия должна сделать больше», чтобы объяснить причины катастрофы, заверила она его.