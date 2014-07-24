В Донецке из-за артобстрела повреждены 11 домов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В сообщении отмечается, что на место выехали специалисты для оценки нанесенного ущерба. Также один человек ранен (мужчина 1985 г.р.) и доставлен каретой скорой помощи в лечебное учреждение.

Читайте такжеТеррористы разграбили крупнейший ТРЦ в Донецке

В результате попадания снаряда в гаражные помещения по улице Маркина, 1 пострадало имущество Петровского зеленстроя: сгорел трактор, 2 грузовые машины и часть оборудования. По улице Войкова осколками нарушена целостность газопровода, специалисты сейчас находятся на месте для ликвидации последствий.

Кроме того, в общеобразовательных школах №№ 105 и 110 повреждены окна, в детском дошкольном учреждении № 345 – частично выбиты стекла и в некоторых местах повреждена кровля.

По состоянию на 13.00 в Донецке не спокойно, жители Киевского, Кировского и Петровского районов сообщают о звуках артиллерийских залпов. Предположительно бои идут в поселке Пески и Марьинском районе, отметили в горсовете.