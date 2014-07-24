В Днепропетровске арестовали стюарда, который докладывал "ДНР" о вылетах украинских самолетов

Как передает корреспондент УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в Днепропетровской области сообщили, что в ходе следствия было установлено, что 29-летний гражданин Украины незаконно собирал сведения о местах расположения авиационной военной техники подразделений антитеррористической операции на территории международного аэропорта "Днепропетровск" и передавал эти данные боевикам для использования против украинских военных.Читайте такжеАмериканские сенаторы просят Обаму признать «ДНР» террористами

"СБУ установила, что бортпроводник был завербован в июле текущего года в Горловке одним из террористов. Злоумышленник собственноручно начертил и передал террористу карту аэропорта Днепропетровска, отметив на ней расположение военной техники и авиации. Впоследствии бортпроводник вернулся к исполнению служебных обязанностей, продолжая информировать своих горловских кураторов через мобильную связь и СМС-сообщения о полетах украинских самолетов", - сообщили в ведомстве.

УСБУ в Днепропетровской области ведет досудебное расследование в уголовном производстве по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).Читайте такжеДва украинских СУ-25 могли сбить с территории РФ на высоте более 5 тысяч метров - СНБО

Как сообщалось, 18 июля сотрудники УСБУ в Днепропетровской области задержали бортпроводника, информировавшего боевиков о вылетах украинских самолетов.