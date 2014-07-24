Трех высокопоставленных офицеров ВСУ подозревают в измене - экс-глава контрразведки
14:01, 24 июля 2014Политика
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Некоторые действующие и бывшие военнослужащие сотрудничают с террористами и Россией на платной основе.
Маломуж рассказал об измене / Фото УНИАН
Об этом заявил бывший глава контрразведки генерал Николай Маломуж в эфире Общественного ТВ Донетчины.
"Хочу отметить, что на тактическом уровне задержаны несколько человек в разных местах - в зоне АТО, но и в других областях, Харьковской, Николаевской, Одесской, Херсонской и городе Киеве. Но это уровень средний - военнослужащие, бывшие военнослужащие, которые работали на спецслужбы России или работали уже на лидеров ДНР, ЛНР на платной основе", - сказал он.
Читайте такжеНадежда Савченко могла стать жертвой предательства в спецслужбах - экспертТакже по его данным, на высшем командном уровне рассматривается вопрос о трех руководителях высокого уровня - на уровне генералов и полковников.
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