Сегодня парламентская коалиция может прекратить свое существование - депутат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Томенко заявил в комментарии журналистам в парламенте.

“Поддерживают идею досрочных выборов, а значит, и выход из коалиции, депутаты “УДАРа”, часть депутатов “Свободы”, часть депутатов “Батькивщины” и внефракционные депутаты. Мы объявим сегодня, какое количество таких заявлений”, - сказал Томенко.Читайте такжеОпрос: КПУ и Партия регионов не попадают в новый состав Рады

Вместе с тем он считает, что вариант досрочных выборов, для чего 226 депутатов голосуют за самороспуск парламента, сложнее, поскольку на данный момент нет достаточного количества голосов, и с правовой точки зрения не понятно, какое принимать решение после того, как даже 226 депутатов поддержат самороспуск действующей Верховной Рады.