Сегодня парламентская коалиция может прекратить свое существование - депутат
Народный депутат от “Батькивщины” Николай Томенко утверждает, что среди депутатов из фракций парламентской коалиции достаточно желающих уже сегодня написать заявления о выходе из коалиции для того, чтобы появились основания для прекращения ее существования.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Томенко заявил в комментарии журналистам в парламенте.
“Поддерживают идею досрочных выборов, а значит, и выход из коалиции, депутаты “УДАРа”, часть депутатов “Свободы”, часть депутатов “Батькивщины” и внефракционные депутаты. Мы объявим сегодня, какое количество таких заявлений”, - сказал Томенко.Читайте такжеОпрос: КПУ и Партия регионов не попадают в новый состав Рады
Вместе с тем он считает, что вариант досрочных выборов, для чего 226 депутатов голосуют за самороспуск парламента, сложнее, поскольку на данный момент нет достаточного количества голосов, и с правовой точки зрения не понятно, какое принимать решение после того, как даже 226 депутатов поддержат самороспуск действующей Верховной Рады.