В Черкассах задержан поставщик террористов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области, на прошлой неделе судом удовлетворено ходатайство следователя, согласованное прокурором, об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствием установлено, что мужчина с мая по июль 2014 года организовал и осуществлял непосредственное содействие деятельности террористической организации «Донецкая народная республика», путем сбора и направления им материальной помощи с целью ее дальнейшего использования, в том числе, медицинских препаратов, гражданской, военной одежды и снаряжения.

Читайте такжеВ Черкассах попрощались с убитым террористами генерал-майором МомотомКроме того, он же, в нарушение требований закона, систематически размещал на своей Интернет странице в соцсети текстовые и видеоматериалы с прямыми призывами к изменению пределов территории государства, которые были доступны для общего пользования.

По данному факту прокуратурой Днепропетровской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 УК украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создание террористической организации). Сейчас досудебное расследование продолжается.